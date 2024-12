Cruzeiro demonstra interesse em Nino, mas alta pedida do Zenit assusta

O Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do zagueiro Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia.

O contato feito pela diretoria celeste ocorreu nos últimos dias. A Raposa consultou condições de negócio, mas a alta pedida do clube russo para negociar o defensor, cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões), fez com que os mineiros recuassem inicialmente.

A intenção do Cruzeiro é contratar um novo zagueiro para 2025 e outros nomes estão sendo avaliados. Apesar do alto custo, Nino segue no radar do clube celeste, que mapeia o mercado. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Goal e confirmada pelo UOL.