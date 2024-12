Rony deixa futuro em aberto no Palmeiras: 'O que tiver que ser, vai ser'

Alvo de críticas ao longo da temporada por parte da torcida alviverde, Rony se mostrou não abalar e diz que dará 'a volta por cima'.

"Isso antigamente me fazia muito mal, mas eu aprendi a lidar com isso. Me dá muito combustível de mostrar para as pessoas que eu vou dar a volta por cima. Eu não me abalo com isso, porque o que eu mais tenho medo e temi esses anos foi o meu filho estar crescendo e ouvir esse tipo de comentário, esse é meu medo. Ele já entende e às vezes me pergunta por que eu não estou jogando e faz parte, não é só a glória. Você tem que passar por algo que vai te amadurecer lá na frente. Tem coisas que são processos.

"Eu acredito que isso é muito do futebol. As críticas vão acontecer em qualquer lugar do mundo. Tem que lidar com a situação e seguir com o trabalho"

Ao longo de quatro temporadas pelo Palmeiras, Rony soma 283 jogos disputados, com 70 gols marcados e 32 assistências distribuídas, além de 11 títulos conquistados. Em 2024, ele tem dez bolas na redes e seis assistências em 63 partidas.