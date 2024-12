São Paulo faz proposta de pré-contrato ao volante Thiago Mendes

Essa é a segunda tentativa do São Paulo em contratar Thiago Mendes neste ano. Em julho, o tricolor negociou o retorno do atleta, mas esbarrou na pedida financeira do Al-Rayyan e recuou nas tratativas.

Pelo São Paulo, Thiago Mendes atuou em 142 partidas, com 11 gols e 11 assistências. Em junho de 2017, o tricolor vendeu o volante ao Lille, da França, por 9 milhões de euros (R$ 34 milhões na cotação da época). No país europeu, o brasileiro também jogou por quatro temporadas no Lyon antes de se transferir para o Al-Rayyan no meio do ano passado.