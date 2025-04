Alex revela que foi procurado por Alexandre Mattos para assumir o Cruzeiro

Com um início de trabalho irregular no Cruzeiro, Leonardo Jardim já vive pressão no cargo após conquistar apenas duas vitórias em dez jogos. Contratado em fevereiro após a demissão de Fernando Diniz, o português quase foi preterido para o cargo por um ídolo do Cabuloso.

Treinador desde 2021, Alex ainda se considera uma promessa na função, tendo acumulado três experiências como comandante de uma equipe. Campeão da Tríplice Coroa pelo Cruzeiro em 2003, o ex-camisa 10 do clube celeste revelou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, que conversou com Alexandre Mattos para assumir o comando da equipe antes de o CEO contratar Leonardo Jardim.

"Alguns nos ligam, me ligaram para retornar para o sub-20, eu agradeci porque a conversa foi boa mas não é algo que me interessa no momento. Tive outras conversas que acabaram não avançando, fui entrevistado pelo Alexandre Mattos no Cruzeiro antes da contratação do Leonardo Jardim", disse Alex ao Zona Mista.