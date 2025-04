Arsenal tem interesse em renovar contrato do zagueiro Gabriel Magalhães

O Arsenal tem interesse em renovar o contrato do zagueiro Gabriel Magalhães, que também defende a seleção brasileira.

O atual vínculo do defensor com os Gunners vai até junho de 2027, mas o time inglês não quer correr riscos e já sinalizou a intenção de prorrogar a parceria.

Antes de se lesionar e ficar fora do resto da temporada, Gabriel Magalhães recebeu sondagens de outras equipes europeias e do futebol árabe. Ele sofreu uma lesão na coxa no início do mês e passou por operação.