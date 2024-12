Cruzeiro encaminha compra do zagueiro Lucas Villalba

O Cruzeiro encaminhou a compra do zagueiro Lucas Villalba, que está emprestado pelo Argentinos Juniors até o final do ano.

A diretoria da Raposa comunicou ao estafe do atleta e ao clube argentino que exercerá a opção de compra prevista em contrato. Os valores giram na casa dos 800 mil dólares (4 milhões de reais).

Villalba está no Cruzeiro desde o início do ano, mas não era titular da posição, já que Zé Ivaldo e João Marcelo vinham formando a zaga. Com a chegada de Fernando Diniz, assumiu a posição na reta final da temporada.