Internacional tenta reduzir valor para comprar Bernabei

O Internacional tenta reduzir o valor de compra para permanecer em definitivo com o lateral-esquerdo Bernabei, que está emprestado pelo Celtic-ESC até o final deste ano.

A opção de compra não é externada, mas o valor está na casa dos 8 milhões de euros (R$ 49 milhões na cotação atual). A diretoria Colorada, junto ao estafe do atleta, negocia com o time escocês e busca chegar a um acordo por um valor menor.

Outros clubes já manifestaram interesse na contratação de Bernabei nas últimas semanas. O Inter, que tem prioridade no negócio, também conta com o desejo do atleta em permanecer no clube como vantagem nas tratativas.