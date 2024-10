Santos tem intenção de renovar com meia Giuliano e prepara conversa

Artilheiro do Santos na Série B, empatado com Guilherme, com nove gols, o meia Giuliano tem sido um dos destaques da equipe e a direção do Peixe tem interesse em prorrogar o contrato para 2025.

O jogador de 34 anos tem vínculo com o Santos até o fim do ano. Caso quisesse, já estaria liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o clube sem custos em 1º de janeiro. Ele chegou sem custos ao alvinegro praiano no início deste ano, após deixar o Corinthians.

A diretoria do Santos espera avançar na questão após o fim da Série B, quando espera ter garantido o acesso. Na atual temporada, o ex-meia do Timão marcou 12 gols e deu cinco assistências em 33 jogos.