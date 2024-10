Juventus mira Léo Ortiz, mas Flamengo 'barra' saída de zagueiro

A Juventus tem interesse na contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, para suprir a ausência de Bremer, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e está fora da temporada.

O clube italiano já fez contato com a diretoria rubro-negra para entender condições de negócio. Até o momento, não houve uma oferta da Velha Senhora. A equipe não tem vaga de estrangeiro no momento, mas Léo Ortiz possui passaporte italiano, o que facilitaria um negócio.

O Flamengo, por sua vez, fechou as portas para a saída do defensor. A equipe carioca está focada na reta final de temporada e não quer abrir conversas ou pensar na venda do zagueiro.