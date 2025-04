Wesley conta como encantou Luxemburgo para se tornar profissional no Santos

"O Vanderlei pediu pra parar o treino. Ele entrou no meio do campo e falou pra mim: 'Moleque, quem você está achando que é?'. Mas, na verdade, ele estava me testando, só que quando ele entrou no campo, todo mundo achou que minha vida tinha acabado, inclusive eu. Ele continuou me dizendo: 'Você faz isso aqui no treino e no jogo você não faz". Quando ele virou de costas, eu respondi: 'Faço sim'. Ele ficou me olhando e, no futebol, os caras adoram essa questão da personalidade. O Luxemburgo, então, falou pro Domingos me arrebentar".

Após o treinamento, Wesley pensou que seu tempo no Santos tivesse acabado, acreditando ter perdido moral com Luxemburgo. Para a surpresa do ex-volante, sua personalidade forte chamou a atenção do treinador, que o promoveu ao profissional.

"O treino acabou 3 a 0 para nós, eu fiz mais um gol e dei um passe. Só que, na minha cabeça, eu achava que tinha acabado pra mim, porque ele entrou no meio do campo e me deu uma bronca. No dia seguinte, eu estava no alojamento da Vila e ouvi baterem na porta. Abri e era o Luxemburgo, que tinha ido me buscar para começar a treinar com o profissional".

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar todas as semanas no canal do UOL Esporte no YouTube.