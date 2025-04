Matheus Cunha deve deixar o Wolves e saltar para 'alto escalão' da Europa

O brasileiro marcou 16 gols e deu oito assistências em 31 jogos pelo Wolves, ajudando a equipe a escapar do rebaixamento na Premier League. No seu elenco, o time inglês conta com o técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians, e também os brasileiros André e João Gomes.

Matheus Cunha esteve presente na última convocação da seleção brasileira e teve boa atuação. O ex-jogador do Atlético de Madrid marcou o único gol do Brasil na goleada sofrida para a Argentina pelas Eliminatórias.