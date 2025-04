Wesley relembra invasão ao CT do São Paulo: 'É errado, mas deu resultado'

"Clube que não ganha título, a torcida vai pegar no pé. Quando eu cheguei no São Paulo, o último título tinha sido em 2012. Eu fui com expectativa, mas não era só eu, tinha Michel Bastos, Carlinhos, Bruninho".

O ex-atleta acredita que a diretoria foi a principal culpada pela má fase que o São Paulo passou naquele período. Jogadores importantes do elenco saíram e as reposições não foram feitas à altura, enquanto promessas não cumpridas acabavam atrapalhando o time dentro de campo.

"Um ano antes da minha chegada, as coisas estavam ajustadas no São Paulo. Quando eu chego, começo a me deparar com algumas situações, atletas importantes saindo e o clube não cumprindo com coisas que tinha prometido para mim. Futebol é assim, a partir do momento que as coisas não andam da melhor maneira, vai afetar os jogadores também", finalizou Wesley.

