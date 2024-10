Chelsea monitora JP Chermont e avalia nova investida por lateral do Santos

Titular do Santos, o jovem lateral-direito JP Chermont, de 18 anos, é monitorado de perto pelo Chelsea, que tem grande interesse pelo jogador.

O que aconteceu

Os Blues monitoram o lateral e chegaram a enviar representantes para acompanhar a partida do atleta no último sábado (28), na vitória contra o Operário. Além do time inglês, scouts de clubes italianos também estiveram na Vila Belmiro para observá-lo.

Em agosto, o Peixe chegou a rechaçar uma investida do Chelsea por Chermont. O time inglês sinalizou uma oferta de seis milhões de euros. Agora, os Blues avaliam realizar uma nova investida ao final deste ano.