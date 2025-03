Em família: Santa Cruz contrata irmão de Thiago Galhardo para Série D

Gabriel Galhardo teve uma carreira mais modesta comparada a do irmão. Enquanto Thiago teve passagens de destaque por Internacional, Fortaleza e também pelo Celta de Vigo, da Espanha, o caçula atuou por equipes como XV de Piracicaba, Pouso Alegre, Olaria e Patrocinense.

Thiago Galhardo foi contratado como o grande nome da nova SAF do Santa Cruz, que promete trazer outros nomes de peso. O atacante de 35 anos, no entanto, ainda não deslanchou com a camisa do tricolor pernambucano.