Mancini explica polêmicas em passagem pelo São Paulo: 'Foi injusto'

"Eu nunca falei muito sobre isso, mas foi injusto. Eu chego no São Paulo para ser coordenador de futebol. O André Jardine, que era o treinador, tem alguns resultados que não eram os esperados, e acaba sendo demitido. Quando ele foi demitido, teve uma reunião na casa do Raí, com toda a diretoria, e o nome da vez era o Cuca. Ligaram para o Cuca e ele falou que estava com um problema de coração, se eu não poderia assumir até o término do Campeonato Paulista. [...] Eu assumi o time, fiz algumas trocas, e deu uma revigorada. Eliminamos o Ituano, o Palmeiras nos pênaltis e, para minha surpresa, o Cuca se apresenta na terça-feira antes do jogo contra o Corinthians (final), e ninguém sabia", afirmou Mancini.

"O Leco até tinha me perguntado: 'Mancini, e se você for campeão?'. Eu falei que, independente de ser campeão ou não, eu entregaria o cargo no dia seguinte porque eu fiz um acordo com a diretoria e com o Cuca".

Com a chegada de Cuca, Mancini foi convidado a ser auxiliar do novo técnico. Mas sente que, caso continuasse no comando, o resultado poderia ter sido diferente.

"Naquele momento, até os próprios atletas achavam que eu tinha que continuar. Não estou aqui falando contra A, B ou C, estou falando um sentimento que tenho. Acho que a gente teria grandes chances de ganhar o título aquele ano, porque o time estava muito encaixado".

Após o vice-campeonato, Mancini retornou ao cargo de coordenador, mas esteve envolvido em outra polêmica meses depois, que resultou em sua saída do São Paulo. Em setembro de 2019, o trabalho de Cuca não estava satisfatório e a diretoria tricolor teria avisado Mancini de que ele assumiria como técnico da equipe. No entanto, segundo o treinador, uma conversa com um grupo de jogadores mudou os rumos para que Fernando Diniz fosse contratado.

"O São Paulo perde para o Goiás na quarta-feira. Na quinta-feira, quando eu chego no CT, sou informado que seria o treinador já no próximo jogo. Pediram que eu avisasse minha equipe e só estariam esperando o Leco chegar para que definíssemos. Me foi dito que o melhor momento do São Paulo na temporada foi comigo e que, por causa disso, eu seria efetivado. Quando eu volto do treinamento, tem um grupo de jogadores sentado com a diretoria e me impediram de entrar na sala. Quando os atletas saem e me chamam, a informação era de que estavam em dúvida entre eu e o Fernando Diniz. Então eu me demiti duas vezes. Como coordenador porque eu não concordava com aquilo, achava que quem tinha que tomar a decisão era a diretoria. E como o treinador que eu não fui".