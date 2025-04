Mancini revela frustração por fracasso de Luan: 'Achava ele melancólico'

Técnico experiente e com passagem por diversos clubes do futebol brasileiro, Vagner Mancini esteve no comando do Corinthians entre 2020 e 2021. Com um elenco de nível técnico inferior ao que o Timão tem hoje, Luan era um dos principais nomes daquele time e possuía grandes expectativas de rendimento.

O meio-campista, no entanto, nunca conseguiu reencontrar seu bom futebol, e Mancini sente parte da culpa por isso, como contou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"Eu acho que essa foi umas das frustrações (no Corinthians). O Luan é um talento fora do comum e acredito que ele não teve uma base bem feita dos 15 aos 20 anos. Que não é só uma base técnica, mas também física e fisiológica para que o atleta suporte jogar futebol depois dos 30 anos. Quando o Luan chegou perto dos 30 anos, ele não tinha mais força, era fraco fisicamente e não conseguia mais viver apenas do talento. [...] Eu sinto por ele, porque tinha muito futebol mas, talvez pelo histórico de vida como atleta, ele tenha ficado um pouco abaixo quando atingiu uma certa idade", afirmou Mancini ao Zona Mista.