Maratona antes do Mundial preocupa Zubeldía: '20 partidas em dois meses'

A atual temporada do futebol brasileiro será atípica devido a primeira disputa do Mundial de Clubes em seu novo formato. Com 32 equipes, a competição tem previsão de durar entre 14 de junho e 13 de julho, e vai gerar uma pausa no Campeonato Brasileiro.

Tal questão afetará todas as 20 equipes da primeira divisão, incluindo o São Paulo de Luis Zubeldía, que demonstra preocupação com a parte inicial do Brasileirão, além das primeiras fases da Libertadores e da Copa do Brasil, como contou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"O calendário é um pouco particular por causa do Mundial de Clubes. Para nos organizarmos um pouco, depois do Paulista, são dois meses, mais ou menos, em que jogamos 20 partidas. Em seguida, há um recesso, e depois retomamos a segunda parte da temporada a partir de julho. Ou seja, é um calendário um pouco especial, porque os dois primeiros meses são mais apertados", afirmou Zubeldía ao Zona Mista.