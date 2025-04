Corinthians supera entraves e renova empréstimo de Talles Magno

O Corinthians chegou a um acordo para renovar o empréstimo do atacante Talles Magno, que pertence ao New York City, da MLS e tinha contrato com o alvinegro até 30 de junho.

As partes chegaram a um acordo nesta terça-feira (1) e preparam a documentação para sacramentar a extensão do vínculo até junho de 2026. O Timão superou entraves presentes na negociação e vai pagar uma compensação financeira ao clube norte-americano pelo novo empréstimo. A informação foi divulgada inicialmente pela CNN e confirmada pelo UOL.

O NYC tem o desejo de negociar Talles Magno em definitivo. Caso chegue uma oferta de fora nesse período, um eventual negócio deve acontecer e o Timão teria direito a uma taxa de vitrine, caso não decida exercer a opção de compra, que é avaliada em 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões).