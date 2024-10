São Paulo: Jorge Jesus quer Rafinha, do São Paulo, como auxiliar em 2025

Jorge Jesus pretende contar com Rafinha como auxiliar técnico a partir do próximo ano, a princípio no Al-Hilal, da Arábia Saudita, com quem tem contrato até junho de 2025.

Inicialmente, Jesus tinha a ideia de trabalhar novamente ao lado de Filipe Luís, que, no entanto, recusou a (terceira) abordagem meses atrás e foi oficializado nesta semana como interino do Flamengo, depois da demissão de Tite.

Líder e capitão do Tricolor, onde chegou em 2022, o veterano lateral-direito não recebeu até agora qualquer convite oficial de JJ, mas sabe que a oferta não tarda a acontecer. Ambos conversam bastante, numa relação que foi criada e fortalecida no Flamengo, entre 2019 e 2020, quando juntos venceram cinco títulos e fizeram história no futebol brasileiro.