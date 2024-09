Depay no Corinthians é mais barato do que tentativa frustrada por Michael

O nome de Depay surgiu com impacto nos bastidores do Corinthians graças aos analistas de mercado Thiago Rocha Santos e Renan Bloise, ambos ex-Flamengo, que há meses acompanham o jogador de 30 anos, dentro e fora de campo.

Depois de um estudo minucioso, incluindo os valores da transferência, a dupla repassou o nome do neerlandês para o diretor executivo de futebol Fabinho Soldado e o diretor financeiro Pedro Silveira, que foram os principais responsáveis pelos contornos do negócio.

No acordo por Memphis Depay, que desembarcou no Brasil nesta quarta-feira (11), a patrocinadora Esportes da Sorte, vale lembrar, vai assumir boa parte do custos: quase R$ 60 milhões.