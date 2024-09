Recepção de 'herói' de Depay chama atenção da imprensa espanhola

A imprensa espanhola repercutiu a recepção de 'herói' feita pela torcida do Corinthians na chegada de Memphis Depay.

O que aconteceu

O atacante holandês desembarcou em São Paulo na madrugada desta quarta-feira (11) e foi recepcionado com muita festa pelos torcedores presentes no Aeroporto de Guarulhos.

"Memphis, recebido como um herói no Brasil", diz a manchete do jornal Mundo Desportivo, que acrescenta: "O atacante foi recebido como uma estrela no aeroporto".