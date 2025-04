Corinthians acerta detalhes para trocar Ramón Díaz por Dorival Júnior

O Corinthians está acertando os detalhes finais para demitir Ramón Díaz e, logo na sequência, fechar a contratação de Dorival Júnior, com quem, inclusive, já tem um acordo verbal.

Apesar de ter sido campeão do Campeonato Paulista, o treinador argentino sofreu forte pressão. Pesaram a eliminação na pré-Libertadores e o início decepcionante no Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos em quatro jogos (uma vitória, um empate e duas derrotas), e na Copa Sul-Americana (um empate e uma derrota).

Demitido recentemente da seleção brasileira, Dorival, por sua vez, é um nome muito bem avaliado nos bastidores do Timão há meses.