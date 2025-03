Adversário do Flamengo, Chelsea vai inscrever Andrey Santos no Mundial

O Chelsea vai inscrever Andrey Santos no Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos. A permanência do jogador no clube inglês, inclusive, está dependente do rendimento e dos planos no decorrer da competição internacional.

O jovem volante brasileiro está atualmente emprestado ao Strasbourg, onde tem sido um dos principais destaques do time. Até agora, fez 26 jogos oficias, com nove gols e duas assistências, no futebol francês.

Aos 20 anos, Andrey tem trabalhado forte para aproveitar com unhas e dentes a eventual primeira oportunidade nos blues - foi contratado em 2023, mas nunca vestiu a camisa da equipe principal.