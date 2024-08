Corinthians faz proposta de compra por Arthur Cabral, do Benfica

O Corinthians formalizou uma oferta de compra pelo atacante Arthur Cabral, do Benfica.

Após o time português recusar uma proposta por empréstimo, o Timão ofereceu cerca de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões) pela contratação do jogador. As Águias, porém, desejam 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) para negociá-lo. As conversas seguem entre os clubes.

Aos 26 anos, Arthur Cabral está sem espaço no Benfica, que já sinalizou que deverá negociar o brasileiro nessa janela de transferências. Ele chegou ao clube português no ano passado por 20 milhões de euros e marcou 11 gols em 43 partidas. A equipe deseja recuperar o valor investido.