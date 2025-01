Jogo do Paranaense deve ser anulado por erro de direito

Diferente do erro de fato, o qual ocorre quando a arbitragem não consegue detectar o que de fato aconteceu e com base nisso, se equivoca na marcação disciplinar.

Em exemplos práticos, o erro de direito se caracteriza quando o árbitro não checa se as traves dos gols estão conformes as dimensões definidas pelas regras. Por sua vez, o erro de fato ocorre quando se aplica um cartão amarelo em situação em que, segundo as regras, regulamentos e demais normas federativas impostas, era para ser aplicado o cartão vermelho.

O que diz a súmula da partida?

Na súmula, documento oficial da partida, o árbitro André Ricardo Martins confirmou o erro, ou seja, que o Paraná fez seis substituições.

"(...) relato que aos 29 minutos do 2º tempo foram realizadas 2 substituições da equipe do Paraná Clube, sendo que a equipe já havia realizado 04 substituições, totalizado 06 substituições em 03 atos. As substituições realizadas aos 29 minutos do segundo tempo, foram: Atleta de n° 06, Sr. KEVIN KESLEY DE SOUZA sai para a entrada do n° 36, Sr. JOAO LUCAS CARDOSO; E o Atleta de n° 9, Sr. Leandro Marcos Peruchena Pereira sai para a entrada do n° 39, Sr. Joesley da Silva Cordeiro. Informo que a 6ª substituição não foi lançada no campo substituições pois o sistema não permite", relatou o juiz no documento.

Cascavel se manifesta