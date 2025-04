Bruno Henrique pode ser demitido do Flamengo por manipulação de resultado?

"No caso em tela, Bruno Henrique descumpriu a sua atividade, denegriu a sua imagem e também colocou a agremiação empregadora nos holofotes da mídia em questão pejorativa. É uma série de reflexos negativos causados pelo atleta. Inclusive, entendo que cabe a rescisão de eventual contrato de imagem celebrado com a empregadora, pois tal postura atenta contra a imagem ilibada, saudável e honesta que os atletas devem manter, a fim de não respingar questões negativas para o seu clube. Atualmente, a Lei Geral do Esporte torna crime o ato de fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude o resultado de evento ou competição, cuja pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa. Razão pela qual, a conduta imputada ao atleta se torna ainda mais grave nos seus reflexos na esfera trabalhista", avalia.

O advogado trabalhista e desportivo Rafael Teixeira Ramos diz que, em caso de condenado, haveria caminho para rescisão por justa causa com o jogador.

"No entanto, resta claro, pela aplicação subsidiária do artigo 482, d, da CLT, autorizado pelo artigo 85, caput, da LGE, que se houver decisão transitada em julgado contra o desportista sem conter suspensão do cumprimento da pena, o referido jogador, se condenado, poderá ser despedido com justa causa pelo Flamengo", afirma.

"Em entendimento meu, já escrito na "coluna Tributo a Álvaro Melo Filho do site Lei em Campo", no caso Daniel Alves, se existir condenação parcial (condenação que não faz trânsito em julgado do processo), mas provoca a consequente prisão preventiva do indivíduo de modo a inviabilizar o execução normal do contrato de trabalho, a empregadora esportiva também está autorizada a aplicar a justa causa, exatamente pela impossibilidade de execução contratual e porque seria excessivo exigir que um empregador sustentasse um contrato laboral nesses moldes (posicionamento harmônico com doutrina portuguesa de referência, que denomina este fenômeno de extinção por impossibilidade de execução contratual). Esta tese minha se fundamenta no artigo 482, a) e b), da CLT, por aplicação subsidiária do artigo 85, caput, da LGE", acrescenta.

Jogador pode ser punido na esfera criminal e desportiva

Na Justiça Comum