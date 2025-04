O legado do Papa Francisco ao esporte: 'Construir pontes, não muros'

A mensagem da Páscoa e o exemplo de Francisco

No domingo de Páscoa, visivelmente fragilizado, papa Francisco enviou uma mensagem tocante a partir do Vaticano. Disse que a Páscoa não é uma fórmula mágica que faz desaparecer os problemas, mas sim a vitória do amor sobre o mal, "marca exclusiva do poder de Deus". A mensagem reforça um valor essencial: cultivar o afeto, a empatia, a solidariedade — pilares de um mundo mais justo e feliz.

O papa Francisco, conhecido por sua simplicidade e conexão com o povo, nunca escondeu seu amor pelo futebol — um traço marcante de sua identidade latino-americana. Torcedor declarado do San Lorenzo de Almagro, clube de seu coração desde a infância em Buenos Aires, via no esporte muito mais que um jogo: uma metáfora da vida coletiva, onde o trabalho em equipe, a fair play e a superação refletem valores essenciais para uma sociedade mais justa.

Em diversas ocasiões, recebeu times e atletas no Vaticano, presenteou líderes mundiais com camisas personalizadas e destacou o poder do futebol como linguagem universal capaz de romper barreiras. "O esporte é uma escola de paz", repetia, lembrando que, assim como na vida, no futebol o verdadeiro triunfo está no respeito ao adversário e na construção de pontes — nunca no individualismo ou na exclusão. Sua relação com o jogo era, em essência, um reflexo de sua mensagem: a alegria simples, a fraternidade e a esperança de que, juntos, podemos sempre construir um mundo melhor.

O esporte, historicamente, tem sido catalisador de transformações sociais. Esteve presente na luta contra o racismo, na inclusão dos mais pobres, e até na redemocratização brasileira durante a ditadura militar. No mundo, muitos atletas entenderam que sua força vai além de uma quadra, pista ou campo — são agentes ativos na construção de uma sociedade mais humana e menos excludente.

Essa atuação é ainda mais necessária quando enfrentamos crises de saúde pública, guerras, mensagens xenófobas ou combatemos preconceitos como homofobia, racismo e misoginia. Nesses momentos de dor e reconstrução, como os que simbolicamente também se ligam à Páscoa, o esporte pode — e deve — assumir o papel social que dele se espera.