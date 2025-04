Calderano faz história no esporte e reforça importância do Bolsa Atleta

A conquista histórica rendeu elogios de diversas personalidades brasileiras, entre elas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aproveitou para destacar a importância do programa Bolsa Atleta na trajetória do mesa-tenista.

"Muito feliz com o feito inédito do Hugo Calderano em Macau, na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Num torneio com 48 dos melhores competidores internacionais, o brasileiro levou pela primeira vez um jogador das Américas à decisão e ao título ao vencer, neste domingo de Páscoa, o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial. Desempenho incrível do atleta top 5 do mundo que há quase 15 anos tem o apoio do Bolsa Atleta do Governo Federal", escreveu o presidente em uma publicação no X.

O Bolsa Atleta é um programa do governo federal, gerido pelo Ministério do Esporte, que desde 2005 apoia financeiramente atletas de alto desempenho, em modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas, que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais.

O programa visa dar suporte ao desenvolvimento da carreira dos atletas. Segundo o governo federal, o programa garante "condições mínimas" para que os profissionais se dediquem, com "exclusividade e tranquilidade", aos treinamentos e competições. O valor mensal varia de R$ 410 a R$ 16.629, conforme a categoria do esportista.

"O Bolsa Atleta é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Muitas modalidades ainda carecem dos recursos e investimentos necessários. O programa possibilita que os atletas deem continuidade às suas carreiras, ao passo que permite o surgimento de novos talentos, o que tende a contribuir para o desempenho esportivo do país", afirma Vanessa Pires, CEO e fundadora da Brada, plataforma que conecta investidores a projetos de impacto positivo.

Ana Mizutori, especialista em direito desportivo, destaca que o programa é fundamental para o desenvolvimento dos atletas.