Caso de Bruno Henrique pode levar à punição criminal e desportiva; entenda

A manipulação de resultado é considerado grave no futebol porque atinge a integridade do esporte. A pena pode chegar a dois anos de suspensão e a banimento em caso de reincidência.

"É possível que o atleta seja denunciado, pois manipulação de resultado fere a integridade do esporte e é tratada como conduta grave, mas tudo dependerá da comprovação das acusações. Em tese, eventual denúncia (na esfera desportiva) poderia ser embasada nos arts. 243 e 243-A do CBJD, que tratam, respectivamente, de "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende" e "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida", com pena de suspensão e até banimento (em caso de reincidência)", explica o colunista do Lei em Campo e professor de direito desportivo Carlos Henrique Ramos.

Pela gravidade do fato, não esta descartada a possibilidade de uma punição preventiva pela Justiça Desportiva, com base no art 35 do CBJD. "A princípio, a sanção disciplinar só deve ser aplicada após amplo contraditório e respeito à ampla defesa em processo disciplinar, mas, excepcionalmente, a Procuradoria pode formular pedido de suspensão preventina levando em conta a gravidade do ato ou fundada necessidade junto ao Presidente do STJD. "

Carlos entende que "É difícil formular qualquer manifestação sem conhecer a fundo o teor das investigações, mas a defesa do atleta deve se ancorar na presunção da inocência e na menção à investigação anterior do próprio STJD, que não encontrou indícios de manipulação por parte do atleta, entendendo, inclusive, que o lance que levou à aplicação do cartão sequer era passível de falta."

Flamengo emite nota oficial sobre o caso

O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito.