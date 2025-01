Como ficam transferências entre Lyon e Botafogo com punição ao time francês

Além da punição que impede contratar e registrar atletas, a DNGG afirmou que o Lyon será rebaixado caso não melhore sua situação econômica até o fim da temporada. Diante do cenário, John Textor tem atuado para levantar recursos e melhorar a situação financeira dos clubes da Eagle, em especial o clube francês.

Buscando esclarecer alguns pontos desse cenário, o Lei em Campo conversou com dois especialistas: César Grafietti, economista e consultor de gestão e finanças do esporte, e André Scalli, advogado especializado em direito desportivo. Confira:

Como funciona o Fair Play Financeiro do futebol francês? A punição do Lyon traz impactos ao Botafogo?

"O modelo francês é bem específico: é feita uma análise pela DNCG, sem definições de índices que precisam ser atendidos, como nos outros países. A entidade analisa e avalia se o clube é capaz ou não de pagar suas contas. No caso do Lyon está dizendo que não, e que precisa de dinheiro para fechar o ano. Logo, não pode gastar mais. Por isso impacta sim, exceto no caso do Almada. O Luiz Henrique não foi - e está difícil vender pelos ? 30 milhões pedidos - e o Adryelson não ficou mesmo voltando de empréstimo", explica César Grafietti.

O Lyon pode registrar jogadores vindos do Botafogo mesmo estando punido?

"Não registra, nem de graça. Há um bloqueio no sistema de transferências. Exceto se foi feito antes da sanção, pois fica 'gravado' no sistema. Mesmo a volta do Adryelson ficou impossibilitada. No Brasil acontece a mesma coisa quando o clube sofre transfer ban", afirma o economista.