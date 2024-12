Direitos humanos, apostas e contrato de atleta: desafios jurídicos em 2025

Outro assunto que dominou as pautas da área foi a decisão do começo de outubro do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) envolvendo o ex-jogador francês Lassana Diarra, obrigando a Fifa a revisar trechos de seu regulamento de transferências no futebol.

"Dos destaques e temas de Direito Desportivo em 2024 podemos destacar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) envolvendo manipulação de resultados no futebol e também o caso Diarra que fará a Fifa alterar os seus regulamentos", destaca o advogado desportivo Matheus Laupman.

"Destacaria dois temas principais. Em primeiro lugar, a questão da regulamentação das apostas esportivas. Em 2024, o Ministério da Fazenda, exercendo seu poder regulamentar, criou a Secretaria de Premios e Apostas (SPA) para fiscalizar o setor e editou diversas portarias contendo regras sobre as apostas de quota fixa. Basicamente, o Governo buscou estabelecer relevantes mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, de controle de fluxos de pagamento, de restrição à publicidade junto a menores, de garantias aos apostadores e cautelas em relação ao superendividamento. A partir de janeiro de 2025, somente poderão operar as bets licenciadas, o que poderá, ao longo do tempo, garantir um crescimento orgânico do setor", cita o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

"Em segundo plano, o julgamento do caso Diarra pelo TJUE representa, a nosso ver, o acontecimento mais relevante de 2024. O Tribunal entendeu que as regras envolvendo o art. 17 do RSTP da Fifa, que trata da rescisão contratual sem justa causa, violam direitos fundamentais e impõem riscos financeiros ao sistema, especialmente quando impede o atleta de atuar por tempo determinado enquanto a compensação devida não for paga. o TJUE consignou que espera que a Fifa reveja seus regulamentos, à semelhança ocorreu no caso Bosman. A Fifa, de imediato, sinalizou que adaptará suas normas, abrindo uma consulta pública para receber sugestões de aprimoramento do art. 17 e acaba de anunciar um regramento provisório a ser aplicado na próxima janela de transferências, mantendo a noção de estabilidade contratual, mas alterando a forma de cálculo das indenizações e a noção de clube indutor", acrescenta.

O advogado e jornalista Andrei Kampff, autor dessa coluna e do livro Direitos Humanos e Esporte, como "Caso George Floyd" ajudou a mudar regras do jogo, também destaca que a pauta da proteção dos direitos humanos avançou no esporte, em especial com a determinação da FIFA para as entidades internacionais do futebol colocarem punições mais pesadas nos códigos disciplinares para atos discriminatórios, com a possibilidade de perda de pontos." Mas Andrei reforça que o discurso "precisa se transformar em políticas efetivas. Ou seja, se coloca no Código e se respeita. Já passou da hora de se colocar direitos humanos como prioridade real na agenda esportiva. "

O que merece atenção em 2025?