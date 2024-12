Direito Desportivo brasileiro promove campanha de combate à fome

"É fundamental a participação de todos no Leilão Solidário, porque a renda é toda destinada às atividades de caridade e beneficência da ANDD. É uma ideia do Ministro Guilherme Caputo, que vem desde a pandemia de Covid-19, e todos os anos conseguimos, graças a Deus e a essas doações, especialmente as dos leilões, realizar a compra de alimentos e cestas básicas para serem doadas às comunidades carentes", afirma Terence Zveiter, presidente da ANDD.

"A primeira edição, em 2021, foi um sucesso em audiência, engajamento, fraternidade, colaboração e, principalmente, arrecadação de valores financeiros, transformados em doações de alimentos e insumos para organizações sociais em estado crítico de necessidade. Desde então, todos os anos temos organizado este leilão, com camisas de clubes brasileiros de futebol autografadas por atletas, como forma de continuar unindo a força e o apelo do mercado esportivo com a necessidade latente de as organizações sociais receberem alimentos e insumos para suas respectivas comunidades", conta Pedro Mattei, vice-presidente da ANDD-Lab.

Segundo Zveiter, mais de 40 instituições já foram contempladas pela ANDD durante as três edições da campanha "Driblando a Fome".

"Nós fazemos essas doações mensalmente e esperamos contar com todos agora nesse próximo leilão. É só acessar o nosso site e dar o seu lance. Os lances já estão abertos, e no dia 21 de dezembro, às 9 da manhã, concretizaremos o leilão", acrescenta.

Para colaborar com a ação, participe do leilão ou faça outras doações via PIX através do site da Academia (www.andd.com.br/leilao).

A ação é promovida pela ANDD em colaboração com outras entidades ligadas ao direito desportivo: Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD), Instituto Iberoamericano de Direito Desportivo (IIDD) e Sociedade Brasileira de Direito Desportivo (SBDD).