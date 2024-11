Copinha 2025: competição alimenta sonho, mas mostra caminho difícil

Outro dado importante refere-se à questão salarial. De acordo com um levantamento recente, o Ministério do Trabalho e Previdência estimava a existência de 11 mil atletas profissionais com carteira assinada, com uma média salarial de R$ 8,4 mil.

Se incluirmos os atletas das categorias de base com vínculo profissional, há mais de 90 mil jogadores nesse universo. Entre eles, 33% ganham entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, enquanto apenas 12% recebem mais de R$ 5 mil, segundo dados da Universidade do Futebol.

Já de acordo com a Universidade do Futebol, com base em dados da CBF de 2018, 55% dos jogadores profissionais no Brasil recebiam apenas um salário mínimo (R$ 1.100 à época).

Esses números reforçam a tese de que pouquíssimos jogadores são ricos. A realidade do futebol não é a de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, entre outros. Claro que a Copinha pode ser um caminho para um sonho improvável, mas possível. No entanto, após superar a barreira do profissionalismo, surge um segundo grande desafio: a questão social.

Muitos jogadores deixam de investir nos estudos para se dedicarem totalmente ao futebol. Um dos grandes problemas é o impacto disso no futuro, com atletas encerrando carreiras curtas, pouco rentáveis, e sem uma boa formação para seguir a vida em outra área.

Nesse sentido, a advogada desportiva Ana Mizutori destaca que a legislação esportiva vigente no Brasil possui dispositivos importantes.