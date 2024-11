Caso no Inter é recado para todos dirigentes no Brasil: façam o certo

Repercutiu pouco uma notícia vinda de Porto Alegre e que interessa a todos no Brasil. Ex-dirigentes do Internacional voltaram a ser condenados pela Justiça do Rio Grande do Sul na quinta-feira (21) que passou. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento de Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em Porto Alegre, e refere-se a crimes cometidos pela dupla entre 2015 e 2016. A notícia é mais um alerta para todos os dirigentes no Brasil: integridade não é mais apenas uma questão moral, é sobrevivência.

Em abril de 2019, tive uma conversa com um dirigente de um grande clube brasileiro sobre a importância de implementar projetos de compliance no futebol. Disse a ele que o que hoje poderia ser visto como uma questão moral, em breve se tornaria uma obrigação legal e, mais adiante, uma questão de sobrevivência. Depois da primeira condenação dos ex-dirigentes do colorado, em março, ele me ligou e disse: "lembrei de você".

Essa foi a terceira condenação na justiça comum dos ex-dirigentes O caso talvez seja o maior outdoor sobre a importância de uma atuação conjunta entre os clubes e o Estado para garantir a integridade no esporte.