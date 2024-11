Três mandatos para Ednaldo na CBF é possível, mas traz insegurança jurídica

Ednaldo Rodrigues terá direito a mais uma ou duas reeleições?

Paulo Feuz, coordenado dos cursos de pós-graduação da PUC-SP em Direito Desportivo acredita que decisão abre caminho para Ednaldo ficar até 2034 no cargo. "No meu entendimento terá direito a duas reeleições, pois o mandato tampão não conta. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu assim no caso da reeleição do governador Geraldo Alckmin em São Paulo", lembra Feuz.

Já o advogado Carlos Henrique Ramos, entende que o mandato tampão conta.

"Embora não haja regra expressa sobre o assunto, me parece que deve ser aplicado o que se pratica nos processos eleitorais em geral. O mandato tampão deve ser considerado, pois exercido. Assim, só haveria que se falar em mais uma reeleição. Aliás, esta certamente foi a motivação da mudança estatutária, pois sem a nova regra havia discussão sobre o cômputo do mandato tampão", entende o especialista.

Outro complicador diz respeito a Lei do Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) que limita as reeleições dos dirigentes dos clubes de futebol a, no máximo, uma vez consecutiva. Dessa forma, um dirigente pode ser eleito e reeleito uma única vez, permitindo até dois mandatos consecutivos.

"Seria mais uma questão a eventualmente limitar a mudança estatutária, assim como a LGE, mas vale lembrar que o STF decidiu alguns anos atrás que algumas das contrapartidas exigidas na Lei do PROFUT violavam a autonomia constitucional das entidades desportivas, embora não tenha se referido a esta questão em específico. São muitos os fatores que tornam a alteração bastante questionável, ao menos", afirma Carlos Henrique Ramos.