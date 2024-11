Caso Diarra: é preciso falar sobre a abolição no futebol

Outro texto é do pesquisador francês Antoine Duval, especialista em direito e esporte, que entende que o caso do jogador francês pode ser tão importante quanto do caso Bosman - uma marco no direito desportivo - "porque a decisão Diarra marca uma reviravolta crucial para o futebol, sua economia e até mesmo sua identidade."

Essas leituras me fizeram refletir sobre algo pouco falado, o futebol nunca viu o atleta como um ser dotado de direitos, mas como elemento vital para um negócio.

Foi assim desde o início, lá no século XIX, quando o jogo da elite se tornou negócio e aos poucos as classes mais populares foram ocupando um espaço delimitado por quem nunca perdeu o controle do futebol

Foi assim após o Caso Bosman, quando depois de uma decisão judicial baseada no direito de circulação de trabalhadores, o absurdo do passe acabou no futebol.

Mas a liberdade não foi completa, o futebol, mais uma vez, para proteger clubes e o negócio criou mecanismos que fazem com que se possa dizer que a abolição dos atletas ainda não é completa.

O paralelo Bosman - Diarra