Na Justiça, Corinthians vence ação contra editoras para usar o próprio hino

A Justiça de São Paulo deferiu, na última segunda-feira (30), o pedido do Corinthians para pleitear o direito de usar livremente seu próprio hino. No ano passado, o Timão havia ingressado com uma ação contra as editoras Musical Corisco e Musiclave, que alegavam restrições no direito de uso.

A decisão, em primeiro grau, foi proferida pela juíza da 30ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Marcella Leal Restum.

Na decisão, a magistrada declarou por sentença "a validade do contrato verbal feito entre o clube autor e Benedito Lauro D`Avila, para fins de uso gratuito da obra musical intitulada 'Campeão dos campeões'".