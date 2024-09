Torcida do Fluminense depredou Arena do Atlético. Clube pode ser punido?

"O Fluminense pode ser punido por conta da previsão constante do art. 8º do Código Disciplinar da Conmebol que estabelece a responsabilidade objetiva (que independe de culpa) dos clubes por atos de seus torcedores. O Tribunal da entidade pode aplicar sanções como advertência, multa, desclassificação de competições futuras, imposição de atuar sob portões fechados, devolução de prêmios, etc", afirma Carlos Henrique Ramos, advogado especialista em direito desportivo.

"O Código Disciplinar da Conmebol é muito claro ao afirmar, no seu artigo 8, que os clubes são responsáveis pelo comportamento dos seus torcedores e são responsáveis por incidentes de qualquer natureza que venham a ocorrer, antes, durante e depois da partida. Ao Fluminense, podem ser aplicadas quaisquer das medidas disciplinares do Artigo 6 do Código disciplinar pelo dano causado pelos seus torcedores. Em casos similares, a entidade optou pela aplicação de multas", acrescenta a advogada desportiva Fernanda Soares.

Em nota enviada, o clube mineiro lamentou o episódio, diz ter acionado a Conmebol e que irá colaborar com as autoridades para a identificação dos torcedores.

Dentro de campo, o Atlético-MG bateu o Fluminense por 2 a 0 e avançou à semifinal da Libertadores. Os dois gols do Galo foram marcados pelo atacante Deyverson.

Confira o posicionamento do Atlético-MG

"O Galo lamenta o absurdo comportamento da torcida visitante na Arena MRV ao final da partida desta noite. O Clube já acionou a Conmebol para providências e irá colaborar com as autoridades para identificação e punição dos vândalos envolvidos.