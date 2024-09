Flamengo denuncia racismo contra Carlinhos. Grêmio pode ser punido?

Grêmio pode ser punido?

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo explicam que o Grêmio pode ser punido pela Justiça Desportiva caso fique comprovado que houve manifestações racistas.

"Se as ofensas forem comprovadas, sim, o Grêmio fica sujeito à punição. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode denunciar o clube por infração ao disposto no art. 243-G, § 2º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil à agremiação por ato discriminatório de sua torcida. Os torcedores identificados ficarão proibidos de frequentar o estádio por, no mínimo, 720 dias", afirma o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

Fernanda Soares, advogada especializada em direito desportivo, ressalta que "os clubes são responsáveis pelo comportamento de seus torcedores, o que inclui o dever de responder por infrações discriminatórias cometidas pela torcida".

"O Grêmio pode ser punido caso fique comprovado que houve, de fato, manifestações de cunho racista por parte da torcida. Os clubes são responsáveis pelo comportamento de seus torcedores, o que inclui o dever de responder por infrações discriminatórias cometidas pela torcida. Se o caso for levado ao STJD, o tribunal analisará as provas (relato do atleta e o vídeo) e julgará se esses elementos são suficientes para comprovar a infração discriminatória. O clube pode ser punido com multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Caso o tribunal considere a infração de extrema gravidade, sanções mais severas, como perda de mando de campo, perda de pontos ou exclusão do campeonato, podem ser aplicadas. No entanto, pela severidade das penas, acredito que a possibilidade de aplicação dessas sanções é baixa", avalia a especialista.

O artigo 243-G do CBJD trata sobre "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

O advogado Carlos Henrique Ramos lembra uma mudança importante que foi feita no Regulamento Geral de Competições (RGC) deste ano, que classificou os atos discriminatórios como de elevada gravidade.