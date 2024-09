Contrato sobre "estupro acidental" usada na Espanha seria ilegal no Brasil

De acordo com Galán, o documento foi criado por temor por parte dos jogadores de que as mulheres apresentem uma possível denúncia falsa. Segundo o jornal português 'O Jogo', não há relatos de que o documento já tenha sido usado por algum jogador no país.

Contrato teria validade jurídica no Brasil?

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo garantem que um contrato deste tipo jamais teria validade jurídica no Brasil.

Caio Ferraris, especialista em direito penal, afirma que "mesmo que haja um contrato com consentimento prévio, isso não tem força para vincular o Judiciário na esfera penal".

"Esse tipo de acordo não pode ser visto como uma justificativa para excluir a ilicitude de um ato. No fim das contas, quem vai analisar os fatos e decidir sobre a responsabilidade penal são as autoridades competentes, levando em conta o grau de culpabilidade de cada envolvido. E essa análise pode não coincidir com o que foi acordado entre as partes no contrato", acrescenta o advogado.

"A cláusula específica sobre 'estupro acidental' seria absolutamente ilegal no Brasil. Um contrato precisa ter objeto lícito (artigo 166, II, do Código Civil) e evidentemente não é legal que uma vítima assine uma absurda autorização para o caso de ser criminosamente violada (ato ilícito) contra o seu consentimento", explica o advogado João Marcello Costa, especialista em direito desportivo.