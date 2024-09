COB conquista importante certificação de gestão e dá exemplo para o futebol

Após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu uma grande notícia: o comitê conquistou a Certificação ISO 9001, um selo de reconhecimento internacional que atesta o compromisso com a qualidade e a melhoria contínua dos processos da entidade.

"A Certificação ISO 9001 é um marco importante no Movimento Olímpico, validando o compromisso do COB com a excelência na gestão e a melhoria contínua dos processos. Agradeço a todos os nossos colaboradores pelo empenho e dedicação que tornaram essa certificação possível. Este é um passo significativo para garantir a qualidade e a inovação em tudo o que fazemos a serviço das Confederações, atletas e equipes do Brasil", destacou Paulo Wanderley, presidente do COB.

A auditoria, com foco no Processo de Gestão de Normativos do COB aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), foi realizada nos dias 6 e 7 de agosto, durante os Jogos Olímpicos de Paris, pela empresa certificadora DNV (Det Norske Veritas) Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda, que atualmente é uma das líderes globais em certificação de sistemas de gestão.