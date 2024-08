Treinadora de ginasta que fez suposto gesto supremacista deve ser punida

Noémi Gelle, técnica da ginasta húngara Fanni Pigniczki, realizou um gesto utilizado por supremacistas brancos durante as apresentações nas classificatórias do individual geral nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta quinta-feira (8).

A treinadora apareceu nas câmeras durante a transmissão com a mão em formato de "OK", que nos últimos anos passou a ser utilizado por grupos de extrema direita por formar as letras "WP" - White Power (Poder Branco).

Gelle estava sentada nos bancos na área de competição, enquanto aguardava as notas de Pigniczki, quando a câmera focou nas duas. A técnica, então, conectou as pontas do polegar e do indicador, enquanto os outros três dedos ficam para cima.