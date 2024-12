Lutando contra falta de credibilidade, Lusa SAF acerta com Daniel Júnior

Os investidores que compraram 80% do futebol da Portuguesa e criaram a Lusa SAF estão sofrendo. A falta de credibilidade do clube é tão grande que gera uma desconfiança tão razoável quanto intransponível. Jogadores e empresários não querem pagar para ver. E estão aguardando para saber se a nova administração é séria ou não.

Nos próximos dias, será anunciado o primeiro jogador de Série A do projeto. Daniel Júnior, ex-Vitória, 22 anos, chegará por empréstimo com opção de compra. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro, vendido ao Vitória e, em agosto, emprestado ao América-MG, que na época era treinado por Cauan de Almeida - hoje treinador da Lusa. Pode ser considerado um reforço de Série A por ser jogador de um clube de Série A nacional, mas é fato que atuou na Série B ao longo do ano.

No ano passado, a Portuguesa se salvou do rebaixamento na Série A1 do Paulistão e se classificou para a Série D nas costas de veteranos como Giovanni Augusto e Victor Andrade. Esses caras não receberam. E isso corre no mercado como pólvora. Que veteranos toparão "salvar" o clube em 2025? Quem quer arriscar?