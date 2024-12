Com ex-Santos, Portuguesa anuncia mais quatro reforços para 2025

Além de Alex, a Lusa também acertou as chegadas do goleiro Bruno Bertinato, do lateral esquerdo Lucas Hipólito e do volante Fernando Henrique. O primeiro estava no Venezia, da Itália, enquanto o segundo disputou as últimas duas temporadas no Operário. Já o terceiro estava no Cruzeiro, mas jogou por empréstimo no Vila Nova, em 2024.

Com o anúncio de mais um pacote, a Portuguesa já possui nove reforços confirmados para 2025. Além dos anunciados nesta quinta, também chegaram ao clube o goleiro Rafael Santos, o zagueiro Gustavo Henrique, os volantes Barba e Matheus Nunes e o atacante Everton.

A Portuguesa terá um calendário cheio pela primeira vez em oito anos. Em 2025, a Lusa disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.