Real Madrid se livra do drama na Champions League com vitória suada

E há também a disputa pelo G8, para pular diretamente às oitavas e abrir espaço no calendário. O Liverpool, que ganhou seis de seis, mandou time titular hoje para ganhar do fraco Girona. Com 18 pontos, está praticamente garantido entre os oito. Ou seja, vai poder jogar mais tranquilo em janeiro, poupar jogadores e levar vantagem sobre Arsenal e Manchester City, que talvez fiquem na repescagem e tenham duas partidas de mata-mata a mais para jogar em 2025.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Voltando ao drama do Real Madrid, mesmo que vença as duas partidas de janeiro, contra Salzburg e Brest, 15 pontos dificilmente permitirão uma vaga no G8 - ou seja, é mais jogo no calendário. Nesta terça, quem saiu machucado foi Mbappé, que fazia sua melhor partida com a camisa do Real Madrid e abriu o placar. Vini Jr voltou de lesão e jogou mal, mas fez o gol do 2 a 1. Bellingham fez o terceiro, antes de Lookman diminuir e botar fogo na reta final. O Real Madrid tem muito jogador, mas ainda não aconteceu na temporada.