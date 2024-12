Última rodada terá quatro 'candidatos' a Libertadores tentando não cair

A última rodada do Brasileiro vai começar no fim de semana com quatro times lutando para não ser o último rebaixado: Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-MG. O detalhe? Os quatro começaram o campeonato como candidatos a Libertadores da América, quem sabe até a brigar pelo título!

No ano passado, os quatro times citados acabaram entre os oito primeiros do campeonato. No ano retrasado, três deles acabaram entre os sete primeiros, só o Bragantino ficou mais abaixo. Estamos falando do campeão da Libertadores do ano passado, o Fluminense, o atual vice da Libertadores, o Galo, e outro vice da Libertadores no ano retrasado, o Athletico.

O que isso mostra? Que o futebol pune quem se prepara mal e sai trocando de técnico de forma indiscriminada. O caso do Galo é um pouco diferente dos outros, é claro. É um clube que em nenhum momento do Brasileirão pensou em rebaixamento. Estava preocupado em ser campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil (ou das duas). E pode ficar com um mico do tamanho de Belo Horizonte na mão.