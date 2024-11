A Portuguesa vive. Este é o primeiro dia do resto das nossas vidas

Sinto-me triste porque essencialmente não acredito que os modelos de SAF sejam o correto. Não consigo gostar de ver clubes tradicionais do Brasil, forjados por pessoas que tinham origem, coisas e sentimentos em comum, construídos com o suor de tanta gente, constituídos de alegrias e tristezas, no futebol ou em qualquer outra modalidade, serem vendidos. Sinto-me triste porque foram pouco a pouco sugadas e mutiladas as instituições mais importantes e duradouras da história do Brasil, que viram democracias, ditaduras, tragédias e Carnavais, que moldaram a nossa sociedade - ou você não faz essa pergunta para qualquer pessoa nova que conhece? "Para que time você torce?"

Mas o outro lado da moeda é um certo alívio, é uma alegria, sim, por que não. Porque vocês aí que estão lendo e não torcem pela Portuguesa não sabem o que é deixar de ter time. É muito diferente teu time deixar de ser campeão ou deixar de ser multicampeão ou não conseguir jogar a Libertadores ou não conseguir segurar jogadores. Tudo isso, qualquer tristeza que vocês queiram escolher, não se compara à tristeza ver seu time morrer. Deixar de existir. Eu faço meus três filhos torcerem pela Portuguesa e não tenho um jogo para mostrar. É um vazio imenso. Desesperança pura. Nem piada mais os amigos fazem comigo.

Nós, torcedores da Lusa, apenas queremos ter de novo um time para torcer.

Esses caras que chegam para assumir o futebol da Portuguesa precisam entender isso. Só isso. Não precisa ser muito mais do que isso. Nós apenas queremos ter um time para torcer. Para assistir no estádio. Para xingar, para chorar, para, às vezes, comemorar um gol e rir.

Nenhum jogador de futebol que vista a camisa da nova Portuguesa tem a menor ideia do que foi a Portuguesa. Serão jovens de 18, 20, 25 anos. E os jovens de hoje em dia não sabem o que foi a Portuguesa no século passado. Nossa história não estava mais viva no campo. Está viva em nossos corações; na camiseta que usamos e que cada vez menos gente sabe do que se trata; está viva no pôster pendurado na parede; na flâmula; naquele quadrinho com o escudo do clube em uma estante.

No campo, estávamos mortos. Morrendo da pior maneira possível. Pouco a pouco.