Torcida adere a SAF para Lusa, mas oposição tenta barrar com fake news

A terceira da lista é a principal e a mais fácil de ser contestada. Oras, por que então os conselheiros não têm seus bens confiscados HOJE, já que o clube tem uma dívida estimada de 550 milhões de reais e vive às voltas com penhoras de rendas, leilão do Canindé, etc?

Pela simples razão de conselheiros não serem os donos da Portuguesa. Se a SAF passar, o grupo que pretende comprar a operação de futebol do clube (Tauá, com avais bancários da XP) tem a obrigação contratual de renegociar e quitar todas as dívidas do clube. Se a SAF "der errado", o prejuízo será dos investidores.

A Tauá Partners, empresa do grupo especializada em gestão, reestruturação de empresas e recuperação judicial, será a responsável pela renegociação das dívidas com todos os credores do clube. Após a renegociação, apresentará na Justiça um plano de recuperação judicial do qual faz parte o pagamento dos débitos. Após a aceitação da proposta, a Tauá assume integralmente o pagamento das dívidas e pendências. É o que disse a empresa a esta coluna.

Importante ressaltar que representantes dos investidores estarão presentes para responder dúvidas do Conselho na quinta-feira, no Canindé. A Leões da Fabulosa, torcida organizada histórica da Portuguesa, já se manifestou publicamente favorável à concretização do negócio e convocou os torcedores para comparecerem ao clube na quinta-feira e pressionarem os conselheiros. A votação, por sinal, será aberta e nominal.

O segundo item (dos que citei acima), uma dúvida legítima de muitos torcedores, está também previsto na proposta - esta coluna teve acesso ao contrato. A Portuguesa seguirá dona de 20% do futebol e terá um membro indicado por ela no Comitê Administrativo. Não são permitidas mudanças de nome, cores, escudo ou cidade sem a aprovação da Portuguesa, que terá poder de veto.

Por fim, a permanência de Castanheira é a típica fake news para "atrelar" a SAF ao presidente, ou seja, a um grupo político, e "desatrelar" o negócio como um benefício geral para o clube.