Obrigado pela atenção, Juca! Mas, na Lusa, a dúvida vale mais que a certeza

Não se quebra o que já está quebrado. A Portuguesa estava a 5 minutos de fechar as portas. O clube é gerido há décadas por famílias tacanhas e despreparadas, que levam consigo alguns sobrenomes e nem mais o sotaque souberam preservar. Possivelmente nesta semana irão reprovar o balanço do presidente Castanheira e tentar viabilizar o impeachment. O objetivo: tumultuar ou extorquir a SAF. É o mesmo objetivo de sempre, o poder. Ganhar em cima das migalhas.

Se não fosse a presença física da Leões da Fabulosa nas reuniões obscuras destes canalhas, eles teriam encontrado maneiras de melar a SAF com suas artimanhas sujas. Talvez ainda tenham cartas na manga, porque são incansáveis.

Todos sabemos que os investidores que compraram a Portuguesa não estão lá para doar tempo e dar um abraço nos 2 mil abnegados que vão ao estádio torcer pela Lusa. Estão lá para ganhar dinheiro. Sim, ganhar com o terreno, com o Canindé. Com a arena que será construída. Com um hotel que não estava nos planos, mas vai aparecer logo logo. E, se der e forem competentes, ganhar dinheiro formando e vendendo jogadores de futebol. O universo do futebol é cheio de conchavos, negócios obscuros, comissões para lá e para cá. Não é à toa que tanta gente está metida nessa indústria, é um ótimo lugar para justificar algumas operações injustificáveis.

Eu não sei se os novos donos da Portuguesa são super honestos, se são picaretas, se irão ganhar dinheiro, perder dinheiro, se irão só ajustar a casa para vendê-la com lucro mais para frente. Não tenho bola de cristal. Como jornalista que sou, estarei atento às movimentações, elogiarei o que tiver de ser elogiado, denunciarei o que tiver de ser denunciado.

Mas é simplesmente impossível que sejam mais incompetentes do que os que lá estão e estiveram por tanto tempo. Se der tudo errado, a Portuguesa continuará exatamente no mesmo lugar em que está agora. O ostracismo absoluto, o desespero e a iminência de deixar de existir. A falência, enfim. Não sei se o Figueirense estava tão à beira do abismo quanto a Portuguesa estava - e ainda está.

Se com a SAF alguma coisinha - qualquer coisinha - der certo, já será muito melhor do que foram os últimos 20 e tantos anos. Que viremos o Figueirense, pois! Obrigado pela preocupação, Juca.