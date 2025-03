Quando um técnico vai perceber que não há laterais para a seleção?

Os últimos grandes laterais brasileiros, nomes para a história mesmo, foram Cafu e Roberto Carlos. E foi necessário criar um sistema com três zagueiros (vejam só!) para que a seleção ganhasse uma Copa com eles. Depois, veio a era Daniel Alves-Marcelo. Dois jogadores que atuavam como atacantes em seus clubes. Daniel era um ponta direita, o grande parceiro de Messi, no Barcelona. Marcelo era um ponta esquerda no Real Madrid, que ajudava na construção no meio de campo. É incrível que tenha gente que até hoje não tenha entendido por que Dani Alves e Marcelo nunca foram, na seleção, os mesmos caras que víamos nos clubes.

Oras bolas, pela mesma razão do caos que vivemos hoje. Porque treinadores insistiram e insistem, ano após ano, em jogar com linha de 4 atrás, com laterais que precisam atacar e defender. Coisa que não existe mais no futebol. Não é que essa lista aí do segundo parágrafo seja uma lista de pernas de pau. Esses caras construíram a carreira deles, merecem respeito. Mas faz seis ou sete anos que a seleção brasileira insiste em jogar com atletas que são demandados a fazer na seleção o que não sabem, o que não têm nível para fazer.

É por causa dos laterais que o Brasil tomou o vareio que tomou da Argentina ontem? Não exatamente, mas sim indiretamente. Se o Brasil abrisse mão de laterais nota 6, poderia ocupar as linhas de defesa e meio de campo de outra maneira, com mais solidez e qualidade. Se é para ter laterais defensivos, é melhor usar zagueiros pelos lados, porque eles fazem um trabalho melhor. Se é para ter laterais construtores, é melhor usar logo meio campistas construtores, que constroem melhor. Se é para ter laterais ofensivos, então é melhor usar logo atacantes pelos lados, jogadores com muito mais qualidade ofensiva.

O Brasil tomou um vareio da Argentina porque a campeã do mundo criou uma situação de 4 contra 2 no meio de campo. É fácil apontar o dedo para os Joélintons e Murillos da vida. Mas a culpa é muito mais coletiva do que individual, a culpa é de um sistema mal montado. Que não observa o óbvio.

Eu não sei se Dorival Júnior chegará à Copa do Mundo. Depende exclusivamente de Ednaldo Rodrigues, e este é um presidente da CBF que joga para a torcida. Se perceber que a opinião pública está pedindo a cabeça, vai dar a cabeça, assim como fez com Diniz. Sendo com Dorival ou com outro, espero que alguém olhe para o óbvio: é necessário mudar o sistema tático com urgência e pensar fora dessa caixinha desgastada do futebol brasileiro.